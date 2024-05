Menina de 11 anos sai sozinha de SP e é resgatada em ônibus na Bahia | A TARDE

Uma menina de 11 anos foi resgatada pela polícia em um ônibus que passava por uma rodovia de Vitória da Conquista, após ter saído sozinha de São Paulo. O caso ocorreu na última quarta-feira, 15.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 10h, enquanto realizava uma ronda pela BR-116, na altura do Km-826, uma equipe da corporação foi abordada por um motorista de transporte coletivo, que relatou que uma menina de 11 anos estava desacompanhada dentro do veículo. Ele informou ainda que a garota havia embarcado em um ponto em frente à garagem de uma das empresas de ônibus da rodoviária.



Os policiais então acolheram a criança na Unidade Operacional da PRF. Durante entrevista, a menina revelou que não possuía documentos e que havia viajado sozinha de São Paulo até Vitória da Conquista.



Ainda segundo a PRF, diante da situação, a menor foi encaminhada ao Conselho Tutelar. A ocorrência do caso foi encaminhada à Polícia Civil.

