Menina de 4 anos morre após engasgar com pedaço de carne | A TARDE

Ana Clara, de 4 anos, morreu após engasgar com um pedaço de carne, durante a ceia de Réveillon, no domingo, 31, no município de São Gabriel, região norte da Bahia. A criança tinha um problema nas amígdalas e os pais tentavam conseguir cirurgia de correção, que não chegou a ser feita.

Após engasgar, Ana Clara, que tinha um irmão de cinco meses, foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Os pais a levaram para o Hospital Municipal de São Gabriel, onde foram informados que não havia médico nem ambulância na unidade.

Por isso, os dois levaram a menina às pressas para o Hospital Regional de Irecê, porém, Ana Clara veio a óbito ainda no caminho. O corpo de Ana Clara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina. No momento, não havia perito no IML de Irecê.

Ana Clara tinha um problema de saúde na garganta, que foi se agravando ao longo dos últimos anos. A mãe dela tentou diversas vezes conseguir o encaminhamento para a cirurgia na rede municipal de São Gabriel, mas não teve êxito.

A mãe da menina teria até organizado rifas, para conseguir recursos para custear a operação na rede privada. No entanto, juntou parte do dinheiro enquanto esperava o atendimento no setor público.