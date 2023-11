Menino de 2 anos morre após ser atropelado no interior da Bahia | A TARDE

Um menino de dois anos morreu em Sobradinho, no Centro-Norte da Bahia, após ser atropelado por um motociclista nesta quinta-feira, 16. A criança estava brincando em um carro de controle remoto que era pilotado pelo pai.

Identificada como Davi Lucca Silva de Castro, a vítima foi atropelada na Praça Central, localizada na Avenida José Balbino, no centro de Sobradinho. No momento do acidente, a criança atravessava a via com o pai.

Davi Lucca foi socorrido para o Hospital Maria Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro. Não há detalhes sobre o sepultamento do menino.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia de Sobradinho para ser investigado.