Mercadão da Bahia será lançado em Lauro de Freitas neste fim de semana

O Mercadão da Bahia, novo centro gastronômico de Lauro de Freitas, será inaugurado neste sábado, 16, às 9h. Com um espaço de mais de 18 mil metros, o empreendimento contará inicialmente com 200 boxes e um estacionamento com 400 vagas. O local funcionará de segunda a sábado, das 7h às 19h, e no domingo, das 7h às 15h. Já a praça de alimentação irá operar das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 7h às 18h, no domingo.

O público terá a oportunidade de encontrar mercearia, empório, delicatessen, peixaria, boutiques de carnes e hortifruti, além de boxes de embalagens, artesanato, bares, lanchonetes, restaurantes e salão de beleza. O dia da inauguração ainda terá apresentações musicais e espaço para a diversão para as crianças.

Para o gerente do Mercadão, Ricardo Pithon, o local também se tornará um ponto de encontro para toda a populção. “Temos uma variedade imensa de serviços e produtos para as compras do dia a dia e também itens especiais da Bahia e de outros lugares do Brasil e do mundo. Tudo isso em uma atmosfera gastronômica e regional, onde os clientes poderão se reunir com os amigos e a família para se divertir”, pontua Ricardo.

Mercadão da Bahia é responsável por gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, desde a construção, e irá contribuir para alavancar a economia de Lauro e da região metropolitana com o estímulo a novos negócios. "Esse novo empreendimento - que prima pelo conforto, comodidade e segurança - surge como uma ótima oportunidade para operadores que desejam estar em um espaço com um novo conceito de centro e comercial que oferece, aos clientes tudo que eles precisam, com um mix diversificado e de primeira linha", afirma.

