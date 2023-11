Mestre de obras é morto enquanto levava filho de 14 anos para feirinha | A TARDE

A Polícia Civil já sabe quem é o principal suspeito pelo assassinato do mestre de obras, Marconi da Paixão de Jesus Santos, de 36 anos. A vítima foi executada na manhã deste domingo, 22, em Feira de Santana.



Segundo informações iniciais, ele estava no veículo com o filho, um adolescente de 14 anos, quando foi surpreendido por um homem que efetuou os disparos. Marconi morreu ainda no local. O adolescente conseguiu escapar.

Sem revelar detalhes, a corporação informou que "há indícios de autoria e motivação". O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.