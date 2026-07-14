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Micareta de Feira anuncia shows de Pedro Sampaio, Léo Santana e Pablo

Artistas fazem parte da programação dos 85 anos de festa que acontecerá entre 19 e 22 de novembro

Alice Paulilo
Por
Primeiros nomes anunciados na Micareta de Feira prometem agitar os foliões
Primeiros nomes anunciados na Micareta de Feira prometem agitar os foliões - Foto: Divulgação

A Micareta de Feira de Santana anunciou as primeiras atrações da edição de 2026. Pedro Sampaio, Léo Santana e Pablo estão confirmados na programação da festa, que acontece entre os dias 19 e 22 de novembro.

Considerada a primeira micareta do Brasil, a celebração chega à sua 85ª edição com uma mudança inédita no calendário. Pela primeira vez, o evento será realizado no mês de novembro.

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Os artistas confirmados estão entre os mais populares do país e representam diferentes vertentes da música brasileira. Pedro Sampaio é um dos nomes de destaque da música pop nacional, Léo Santana é um dos principais representantes do pagodão baiano e Pablo tem trajetória consolidada no arrocha.

A Prefeitura de Feira de Santana informou que novas atrações devem ser anunciadas nos próximos dias.

Nova fase do Micareta de Feira

A edição de 2026 marca um novo momento para a festa, que é reconhecida como uma das principais manifestações culturais da Bahia e responsável por dar origem ao formato de micaretas realizadas em outras cidades do país.

Com 85 anos de história, a Micareta de Feira reúne milhares de foliões e mantém a tradição musical e cultural nas ruas do município.

Para o prefeito, José Ronaldo, a festa este ano vai reafirmar a sua grandiosidade:

"A mudança para novembro marca um novo momento da sua história, ampliando possibilidades e fortalecendo ainda mais a projeção nacional do evento. Os primeiros nomes anunciados mostram a dimensão que queremos para esta celebração", diz ele.

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Tags

2026 atrações Micareta de Feira

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