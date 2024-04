Micareta de Feira terá identificação de drogas e exames de lesões | A TARDE

Serão disponibilizados em torno de 160 profissionais | Foto: Divulgação | DPT

A Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana vai realizar os exames de lesões corporais em vítimas e custodiados, constatação de drogas e a identificação de custodiados em posto localizado no circuito da Micareta de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.

A instalação do posto no Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano (CEEP) dará mais rapidez a liberação dos laudos, além de garantir a permanência dos policiais militares e civis no circuito, evitando o deslocamento das equipes, o que representa mais segurança ao festejo.

Valorização

Um segundo posto da Polícia Técnica será instalado no estacionamento da Fundação HEMOBA, para a Coordenação de Atenção à Saúde e Valorização do Servidor, que realizará o acolhimento dos profissionais que atuarão durante os dias de festa, promovendo atividades de descompressão e oferecendo os serviços de aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

Durante os 4 dias de festa serão disponibilizados em torno de 160 profissionais entre Peritos Criminais, Médicos-Legistas, Odonto-Legais, Técnicos e servidores administrativos.