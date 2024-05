Ministério beneficia mais de 700 mil cidadãos baianos com TV Digital | A TARDE

O Ministério das Comunicações autorizou, nesta quinta-feira, 25, o Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) de novos canais para 19 cidades baianas. As portarias com a medida foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Desta forma, mais opções de informação, cultura e entretenimento vão alcançar mais de 700 mil habitantes da Bahia.

“Estamos comprometidos em levar à população brasileira o acesso à TV Digital, proporcionando aos cidadãos programações com mais qualidade e sem riscos de interferências nos canais”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Ao todo, as autorizações do ministério beneficiam 19 municípios da Bahia. São eles: Poções, Ipirá, Esplanada, Riachão do Jacuípe, Santaluz, Piritiba, Itagibá, Santa Luzia, Sátiro Dias, Rio do Pires, Ipiaú, Euclides da Cunha, Ilhéus, Ibirapuã, Riacho de Santana, Santa Cruz da Vitória, Inhambupe, Pilão Arcado e Cândido Sales.

Para o ministro Juscelino Filho, a meta é garantir que o serviço de TV Digital chegue em todas as localidades do país. “Desde as grandes cidades até os pequenos povoados, nossa missão é garantir que todos, sem exceção, tenham acesso a uma transmissão de qualidade”, afirmou.