Ministério Público da Bahia inspeciona Centros de Referência de Assistência Social em Juazeiro

- Foto: Reprodução/MPBA

Durante todo mês de agosto, o Ministério Público do Estado da Bahia realizou inspeções em cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade de Juazeiro, para verificar falhas estruturais nas unidades, além de déficit na composição das equipes técnicas.

Também foram verificados aspectos relacionados ao atendimento prestado à população. As inspeções aconteceram com o apoio das promotoras de Justiça Rita de Cássia Rodrigues Caxias de Souza e Andrea Mendonça, além de servidores do Centro de Assessoramento Técnico Interdisciplinar (Cati) do Norte.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a apresentação do relatório técnico elaborado pela Cati do Norte, será realizada reunião com a Secretária de Ação Social e o Município para melhores esclarecimentos acerca das observações averiguadas ao longo das atividades.

Logo depois, o MPBA deverá propor a assinatura de um termo de ajustamento de conduta (Tac), a fim de sanar as irregularidades identificadas nas respectivas instituições inspecionadas.