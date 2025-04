Ministro corregedor do TST elogia trabalho desenvolvido na Bahia

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, ministro corregedor do Tribunal Superior do Trabalho. - Foto: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região (BA) recebeu o ministro corregedor do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, durante a correição ordinária iniciada na segunda-feira, 24, e finalizada nesta sexta-feira, 28.

Vieira Melo enalteceu a justiça trabalhista baiana e prestou homenagens aos juristas e magistrados. Ele também ressaltou os avanços institucionais da corte e a eficiência administrativa conquistada ao longo das sucessivas gestões.

“Detectar problemas e encaminhar soluções faz parte de todas as correições. Mas aqui tenho a tranquilidade de que este tribunal, com a condução segura de suas administrações, continuará promovendo os ajustes necessários para seu aperfeiçoamento”, afirmou.

O ministro corregedor do TST também fez um agradecimento especial à equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, destacando a dedicação dos profissionais que atuam no processo de correição.