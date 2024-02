Minutos antes do início, Câmara de Campo Formoso suspende sessão | A TARDE

A Câmara Municipal de Campo Formoso suspendeu, minutos antes do início, a sessão solene de reabertura dos trabalhos legislativos, que estava marcada para acontecer nesta sexta-feira, 16. No momento, o prefeito Elmo Nascimento (União Brasil) estaria presente para fazer a tradicional leitura da mensagem do Executivo ao Legislativo.

O comunicado foi publicado no Facebook da Casa, às 9h56, no entanto, diversas pessoas estavam esperando na porta da Câmara para a abertura do ato, um dos que estavam aguardando foi o gestor municipal. O evento estava previsto para iniciar às 10h.

"Por motivo de força maior, informamos para todos que a Sessão Solene desta sexta-feira foi cancelada. A presidência da Casa informa que na próxima terça-feira, 20, ocorrerá Sessão Ordinária, de forma normal”, diz o texto publicado no Facebook.



O prefeito ainda usou as redes sociais para mostrar o momento em que chegou à Câmara, no entanto, encontrou as portas do plenário fechadas e as poltronas vazias.



“Infelizmente, eu e toda a população que esteve presente encontrou o plenário da Câmara de portas fechadas, sem qualquer tipo de justificativa”, diz um trecho da legenda.



“Demonstramos, também neste momento, a nossa indignação com o cancelamento da sessão sem um aviso prévio e uma justificativa. Continuamos à disposição, como sempre, do poder Legislativo do nosso município”, acrescentou.

Veja:

A Câmara Municipal é presidida pelo vereador Bruno Monteiro (PSDB), aliado do presidente da Assembleia Legislativa (Alba), deputado Adolfo Menezes (PSD), adversário de Elmar Nascimento, irmão do prefeito.