Miss Brasil Gay-Bahia terá participantes de 18 estados; saiba detalhes | A TARDE

O Teatro Jorge Amado será palco para a 29ª edição do Miss Brasil Gay versão Bahia, no dia 15 de novembro. Patrocinado pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Turismo (Setur-BA), o concurso este ano contará com participantes de 18 estados brasileiros em busca do título de beleza. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Na ocasião, o público poderá assistir show com artistas transformistas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, repletos de brilho e surpresas. Além disso, o evento premiará outras categorias, como Miss Simpatia, Miss Elegância e Miss Fotogenia, além dos melhores trajes típicos e vestidos de noite.

De acordo com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, já é uma marca do Governo da Bahia incentivar e impulsionar o turismo no estado em diferentes segmentos. “O Miss Brasil Gay versão Bahia é um dos mais respeitados concursos de beleza transformista do país. O evento acontece há 29 anos em território baiano, com candidatas de todos os estados. É uma festa de glamour, que promove o destino Bahia e fortalece o segmento turístico LGBTQIAP+”, destacou o titular da pasta.

Coordenador de Turismo LGBTQIAP+, na Setur-BA, Rafael Pedral, que dá vida à drag queen Petra Perón, destacou a importância do apoio do Estado em eventos como esse. “Para mim, que fui eleito Miss Brasil Gay – Versão Bahia, em 2017, é uma honra contribuir com esse evento na mobilização de recursos e apoio necessários, na promoção e no fortalecimento do turismo LGBT na Bahia”, afirmou.

Sob a direção de André Luís, conhecido como Bagageryer Spielberg, o Miss Brasil Gay Bahia é um espetáculo que incorpora elementos de show, dança e entretenimento, apresentando uma forma única de expressão através do transformismo. Desde 1995, o concurso tem promovido a valorização da beleza, estilo e alta costura em uma passarela acessível a todos. “O evento será muito disputado. Será o concurso do ano. As 18 candidatas, de todo o Brasil, já estão chegando a Salvador com os mais espetaculares trajes típicos e de noite”, reforça André Luís.

A primeira miss eleita no concurso foi a baiana Jéssica Bhender, e a atual detentora do título é a amazonense Gabrielly Ferreira, que passará a coroa para a próxima vencedora. A eleita receberá um prêmio em dinheiro e uma coroa de Strass e Cristais Boreais, avaliada em mais de R$ 3 mil, assinada por Jorge D´Glamour.