Moana vai atracar em Salvador, no Natal Mar de Sonhos

Com cores e referências ao filme Moana, que vai atracar em Salvador, n Natal Mar de Sonhos do Shopping Paralela, ocorre na Praça de Eventos I, no piso L1. O cenário natalino com a decoração inédita do universo tropical da Disney será aberto ao público no dia 9 de novembro, às 17h, com a chegada do Papai Noel, atrações interativas gratuitas, oficinas temáticas e diversão para toda a família.

Moana e o semideus Maui convidam para uma aventura cheia de encantos, muita coragem e um mar de possibilidades. No cenário instagramável e interativo, os visitantes podem explorar o túnel sob a árvore master, que leva até a caverna Matang com projeção holográfica da cena da Matang, e assistir à exibição do trailer do filme Moana 2, que estreia dia 28 no UCI Shopping Paralela.

“Estamos preparando um Natal exclusivo e que vai encantar, inspirar e emocionar crianças e adultos. É a primeira vez que a Disney cria o cenário natalino com a temática do filme Moana, protagonista destemida, que desbrava o oceano em busca de novos caminhos. A decoração vai surpreender e, juntamente com o lançamento do filme, vamos oferecer uma experiência 360º”, diz o gerente de Marketing do shopping, Gabriel Araújo.

No cenário cinematográfico, as crianças poderão participar de muitas brincadeiras, entre elas, do Desafio Kakamora, quando terão que acertar alvos no menor tempo possível. As oficinas temáticas também serão atrativos do Natal Mar de Sonhos e uma delas será a de estrelas do mar, em gesso, similar à estrela presenteada por Simea à Moana, e as crianças poderão levar para casa a sua estrela personalizada.

Além da decoração natalina inédita, o Shopping Paralela e a Alqia, preparam uma campanha natalina promocional em prol do Martagão Gesteira – Hospital da Criança com brindes exclusivos, bowls personalizados pelo artista plástico Elano Passos e mensagens de Edgard Abbehusen. Unindo arte e solidariedade, a arrecadação será doada para a instituição, um dos maiores hospitais pediátricos filantrópicos do Norte e Nordeste, com mais de 500 mil atendimentos gratuitos a crianças e adolescentes.

Os bowls personalizados fazem referência à temática do Natal, inspirado no filme Moana, e no Martagão. “Essa é a época mais mágica do ano e queremos torná-la mais especial, unindo beleza, experiência, arte e solidariedade. Com nossa campanha vamos agitar a correnteza do bem em prol do Martagão, resgatar a verdadeira essência natalina e transformar o período festivo em um ato de amor”, comenta o superintendente do shopping, José Roberto Ribeiro.

Outra ação solidária com o Martagão Gesteira para levar alegria às crianças em tratamento é o Barco dos Sonhos, no piso L2, próximo ao restaurante Coco Bambu. A embarcação tem garrafas com cartinhas dos desejos de presentes de Natal das crianças atendidas pelo hospital e que podem ser doados até o dia 21 de dezembro, na loja oficial da promoção, também no piso L2, em frente ao Pereira Café.