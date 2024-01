Moda sustentável ganha impulso em Salvador | A TARDE

Com o objetivo de fomentar a economia circular para uma produção mais sustentável, além de estimular a economia verde, um projeto implantado na capital baiana transforma descartes têxteis em peças úteis vendidas a preços acessíveis para beneficiar projetos comunitários.

O Repense Reuse atua no reaproveitamento de roupas de segunda mão, a partir da coleta das peças em contêineres instalados nos bairros de Salvador. Antes de se tornarem um produto sustentável, os têxteis passam por uma curadoria no Centro de Armazenamento e Triagem, em Lauro de Freitas, para categorização, classificação e higienização do material.

A partir daí as roupas usadas podem ser destinadas à revenda ou submetidas à reutilização criativa para serem transformadas em novas peças pelas costureiras capacitadas nos projetos sociais da Humana Brasil.

As pessoas contribuem diariamente com a doação de roupas de segunda mão nos pontos de coleta, desde 2021. Ao total já foram coletadas 350 toneladas de têxtil e com o resultado positivo por meio das vendas, famílias foram atendidas.

Geração de Emprego Verde

Contribuir com a oferta de emprego e renda faz parte, também, de um dos benefícios da iniciativa. Cleiton Alves, assistente administrativo, que já atua há um ano no Repense Reuse declara como se sente ao fazer parte do trabalho social. “Quando recebi a proposta de trabalhar no Repense Reuse, tive a oportunidade de trabalhar com um projeto inovador, e com uma atitude no combate contra as mudanças climáticas, me sinto muito contemplado em estar atualmente fazendo parte de um projeto que vai além da ajuda comunitária local para uma ajuda comunitária global”, pontua o assistente.

Coleta de roupas



As pessoas interessadas em contribuir com a doação de roupas usadas para o projeto Repense Reuse, podem depositar as peças nos coletores instalados em locais públicos e privados em Salvador e região. Ao total são 140 contêineres instalados nos bairros Imbuí, Amaralina, Jardim Armação, Águas Claras, Pituba, Caminho das Árvores, Costa Azul, Itaigara, Boca do Rio, Barra, Ondina, Corredor da Vitória, Canela, Cajazeiras, Castelo Branco, Barris, Piedade, Lapa, Pituaçu, Patamares, Pernambués, Piatã, Itapuã, Lobato, Stella Maris, Stiep, San Martin. Na região metropolitana, os coletores estão localizados em Vilas do Atlântico, Abrantes, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte e Camaçari.

Sobre o projeto

Iniciado no Brasil em 2021, o Repense Reuse é um projeto da Humana Brasil que coopera para o desenvolvimento sustentável 100% focado na economia circular e desenvolvimento social. Sua atuação é na recolha e gestão de têxteis usados alinhado com a estratégia para uma economia circular, baseada no respeito pela hierarquia dos resíduos, promovendo o prolongamento da vida útil dos têxteis e executando um serviço público de coleta seletiva de qualidade que prioriza critérios técnicos ambientais e sociais.