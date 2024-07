Monte Tabor oferece 240 vagas para cursos gratuitos em Salvador

Inscrição para curso de atendente de farmácia (Imagem ilustrativa) - Foto: Agência Pará

O Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária – está com uma nova oportunidade para quem busca qualificação profissional em Salvador. Até sexta-feira, 28 de junho, estão abertas as inscrições para 240 vagas em cursos com vagas gratuitas, voltados especialmente para pessoas desempregadas ou beneficiárias de programas sociais do Governo Federal.

Áreas de atuação

Entre os cursos oferecidos pelo Ludovica - Centro de Educação Profissional, destaque para Atendente de Farmácia, Enfermagem em Urgência e Emergência, Enfermagem em Home Care, Assistente Administrativo e Financeiro, Recepcionista, Auxiliar de Classe, Copeiro Dietista e Cuidador de Idosos.

Inscrições

Para se inscrever, basta comparecer ao Centro de Educação Profissional Ludovica, que fica na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, em Pau da Lima (próximo ao Atacadão, na entrada do Colina Azul), de segunda a quinta, das 8h às 10h30 e das 13h às 15h30, e na sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30.

É necessário levar o RG ou outro documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino fundamental ou médio, carteira de trabalho ou comprovante de desemprego (FGTS ou INSS).

Para os profissionais de Enfermagem, é preciso apresentar também o diploma do curso técnico ou superior, bem como o registro no Coren. Todos os documentos apresentados devem ser originais.

No dia da inscrição, os candidatos também passarão por uma avaliação diagnóstica que ajudará a selecionar os participantes. O resultado será divulgado no site do Monte Tabor no dia 5 de julho.

Matrículas e Aulas

Os aprovados terão de 5 a 11 de julho para realizar a matrícula, e as aulas começarão no dia 15 de julho. Para mais informações, acesse o site do Monte Tabor ou entre em contato pelo WhatsApp (71) 99944-0542.