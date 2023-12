Moradora da Ribeira ganha prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia | A TARDE

Uma moradora do bairro da Ribeira, em Salvador, foi a ganhadora de dezembro do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia. A campanha, que integra o Programa de Educação Fiscal do Governo do Estado, também contemplou outros 90 participantes com prêmios de R$ 10 mil. O resultado do sorteio foi divulgado nesta quinta-feira, 14, premiando 55 moradores da capital e 36 do interior.

Os prêmios para o interior do estado foram distribuídos para participantes de 23 municípios. Depois de Salvador, as cidades com maior número de ganhadores foram Ipiaú, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, com três sortudos cada uma, seguidas por Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié e Teixeira de Freitas, todas com dois premiados cada. Também foram contemplados, com prêmios de R$ 10 mil, participantes dos municípios de Caetité, Candeias, Castro Alves, Eunápolis, Ibicuí, Itagibá, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salinas das Margaridas, Santo Antônio de Jesus, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Valença.

A relação completa dos ganhadores do mês de dezembro pode ser conferida no site da Nota Premiada, no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 747 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 4.411 pessoas, das quais 2,7 mil moram na capital, 1.710 no interior e uma fora do estado.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para compartilhar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 549.

Calendário 2024

O sorteio desta quinta foi o último do ano de 2023 da Nota Premiada Bahia, mas os participantes podem conferir no site da campanha o calendário de 2024. O primeiro sorteio do ano que vem acontecerá no dia 25 de janeiro, quando concorrem os consumidores cadastrados na Nota Premiada que fizeram compras com a inclusão do CPF na nota ao longo do mês de dezembro de 2023. De acordo com a Sefaz-Ba, em 2024 serão realizados 12 sorteios regulares, cada qual distribuindo um prêmio de R$ 100 mil e 90 R$ 10 mil. Haverá ainda o sorteio especial de R$ 1 milhão para um único ganhador, agendado para 18 de julho.