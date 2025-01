Moradores da Bahia podem gerar própria energia com condição especial

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Moradores da Bahia que desejam gerar sua própria energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas têm a oportunidade de financiar a compra e instalação dos equipamentos com o Banco do Nordeste (BNB). A instituição está oferecendo R$44,6 milhões em crédito para o estado, com financiamento de até R$100 mil para projetos, com prazos de até oito anos. Os recursos, provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), contam com taxas de juros a partir de 0,63% ao mês.

Na Bahia, a demanda por crédito para autogeração de energia solar já resultou em 1.345 operações, totalizando R$ 30,9 milhões. Segundo Redson Mamona, superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia em exercício, esse produto oferece uma oportunidade de combinar sustentabilidade com a redução de custos.

“O FNE Sol Pessoa Física ajuda quem deseja reduzir os custos com energia elétrica de forma sustentável, contribuindo para um planeta mais verde. Além dessas vantagens, nosso cliente conta com facilidade na contratação, carência de até seis meses e prazo total de até oito anos. Seja para consumo próprio ou para locação, essa linha de crédito oferece uma solução prática e econômica para investir em energia limpa”, disse o gestor.