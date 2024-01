Moradores de Guarajuba e Arembepe relatam falta de água neste domingo | A TARDE

Moradores de Guarajuba, localizado no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), relataram neste domingo, 31, que amanheceram sem água em suas residências.

A mesma situação também foi relatada por moradores de Arembepe, que fica um pouco antes de Guarajuba. Em uma publicação nas redes sociais, um Instagram de notícias local descreveu a situação.

"Tá vindo para Aremebepe? Aqui não temos uma gota de água doce. Se lavar? Só se for no mar", diz a publicação.

Em resposta a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou, por meio de nota oficial, que está realizando "reajustes operacionais" para atender a alta demanda durante o período do réveillon. Um dos motivos para que acontela o problema é a "redução de pressão em pontos da rede distribuidora", alega a Embasa. Confira nota na íntegra:

"A Embasa informa que está fazendo ajustes operacionais para reforçar o abastecimento de Guarajuba e Arembepe, diante do aumento de população no feriado de Ano Novo, que provoca redução de pressão em alguns pontos da rede distribuidora. Diante dessas variações de pressão, é fundamental contar com caixa d'água em tamanho adequado à quantidade de ocupantes da casa e usar com atenção a água armazenada nos reservatórios. Em caso de irregularidade no fornecimento e para solicitar abastecimento alternativo por carro-pipa", diz comunicado enviado ao portal A TARDE.

A empresa ainda disponibiliza canais de atendimentos, através do número 0800 0555 195 e WhatsApp, através do (71) 997170999.