Moradores realizam protesto e bloqueiam BA-504 | A TARDE

Moradores do povoado Calu, localizado em Alagoinhas, no interior da Bahia, realizam protesto, na manhã desta quarta-feira, 2, e bloqueiam a rodovia estadual BA-504. A manifestação ocorre para reivindicar a instalação de quebra-molas ou redutores de velocidade na região.

Os moradores alegam que um acidente ocorrido na semana passada, envolvendo uma moto, poderia ter sido evitado se houvesse os equipamentos de redução de velocidade na estrada.

Com o protesto, motoristas estão impedidos de trafegar entre os municípios de Araçás (BA). A mobilização já causa um grande engarrafamento no local. A equipe do Portal A TARDE buscou contato com a Polícia Rodoviária Estadual, mas até o fechamento desta nota não obteve retorno.





A TARDE / Leitor