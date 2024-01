Morre 25ª vítima de acidente entre ônibus e caminhão na BR-324 | A TARDE

A 25ª vítima do acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-324 morreu nesta quinta-feira, 11, em Jacobina. A informação foi confirmada pela família de Maria da Conceição Fernandes, de 33 anos. Ela estava internada no Hospital Regional Vicentina Goulart (HRVG), após ser transferida do hospital de Capim Grosso.

O acidente aconteceu no trecho entre as cidades de São José do Jacuípe e Gavião, no norte do estado. Em nota, a prefeitura de Jacobina lamentou a morte da mulher e se solidarizou com familiares e amigos. Quatro passageiros ainda seguem internados.

A batida entre o ônibus de turismo e o caminhão ocorreu no KM-386 da BR 324, na noite do domingo, 7. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência por volta da meia-noite. O veículo de viagem retornava de um passeio para a praia de Guarajuba, em Camaçari.

Na hora do acidente, morreram 22 pessoas e quatro ficaram feridas. As três pessoas que estavam no caminhão também morreram. Entre as vítimas, foram registradas crianças, adolescentes, uma gestante e adultos. Muitos eram da mesma família.

Após a batida de frente, os dois veículos ficaram parcialmente destruídos. Um trecho da rodovia precisou ficar fechado porque o caminhão ficou atravessado na pista e a carga espalhada. A pista foi liberada por volta das 8h da segunda-feira, 8, depois que os corpos foram removidos.

O acidente está sendo investigado pelas autoridades.