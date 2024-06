Morre aos 123 anos idosa baiana mais velha do Brasil

- Foto: Reprodução/TV Oeste

Morreu aos 123 anos a idosa baiana Maria Gomes dos Reis, em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado, no sábado, 8. Segundo a família, a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda. A idosa deixa três netos, 14 bisnetos e 9 tataranetos.

Maria Gomes foi "descoberta" pela Prefeitura de Bom Jesus da Lapa após passar mal e precisar de um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo consta em sua certidão de nascimento, Maria Gomes dos Reis nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado Bela Vista, em Bom Jesus da Lapa.

Até a morte dela, a centenária poderia ser a pessoa mais velha do mundo, já que Segundo o Guinness Book, hoje, o homem mais velho do mundo vivo é um britânico de 111 anos.

Em 2022, a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, fez um pedido de análise ao Guinness Book, para tornar a idosa Maria Gomes dos Reis a pessoa mais velha do mundo.