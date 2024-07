Morre em confronto com a PM o homem suspeito de matar vizinho

Outro homem, também suspeito de envolvimento no homicídio, foi preso em flagrante - Foto: Divulgação/PMBA

Uma briga entre vizinhos resultou na morte de duas pessoas e prisão de outra, no município de Campo Formoso, no norte da Bahia.

Ainda na terça, segundo a PM, o suspeito do crime foi localizado durante buscas e morreu durante confronto com policiais militares. Outro homem, também suspeito de envolvimento no homicídio, foi preso em flagrante.

Com os homens, a polícia apreendeu uma arma e munições. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Campo Formoso, onde o caso é investigado.

Relembre a morte

Tudo começou quando Gabriel Alves Pinto se envolveu em uma briga com o vizinho, por causa de um vazamento de água, na manhã de segunda-feira, 17.



Horas após a discussão, enquanto saía para trabalhar, na madrugada de terça-feira, 18. Gabriel foi surpreendido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. A mulher dele relatou para a PM ter escutado os tiros vindo da direção da casa do vizinho que ele havia tido discussão no dia anterior.