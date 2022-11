Morre músico de Edson Gomes que passou mal no palco

Um dos músicos do cantor Edson Gomes morreu nesta terça-feira, 15. O comunicado foi feito no Instagram do artista, na madrugada desta quarta.

Antônio Ramos de Oliveira, 64 anos, mais conhecido como Tony, teve uma parada cardíaca no palco, antes do início de um show em João Pessoa, no dia 24 de setembro.

O músico teve ainda outras duas paradas quando estava internado em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana.