Morre Paula 'Requeijão', subsecretária de Dias d'Ávila, aos 49 anos | A TARDE

A subsecretária de Desenvolvimento e Proteção Social de Dias d’Ávila, Paula Carneiro, 49, popularmente conhecida como ‘Paula Requeijão’ morreu nesta sexta-feira, 12, vítima de complicações gastrointestinais.

Paula era esposa do presidente da Câmara, Junior do Requeijão, que comunicou o falecimento em suas redes sociais.

Segundo informações do Mais Região, Paula estava hospitalizada no Hospital Mater Dei, em Vasco da Gama, com problemas digestivos, que se agravaram.