Morte de chef de cozinha e esposa pode ter sido latrocínio | A TARDE

O assassinato do chef de cozinha David Peregrina Capó, de 53 anos, e da sua esposa, Érica da Silva Santos, de 38 anos, é investigado pela Polícia Civil. Segundo os agentes, há possibilidade de ter ocorrido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas não estão descartadas outras linhas de investigação.

Os corpos foram encontrados na sexta-feira, 24, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. Érica ainda tentou fugir do ataque a tiros, por isso o seu corpo foi encontrado do lado de fora do restaurante, próximo à margem do rio.



Segundo a polícia, o corpo de David foi encontrado na cozinha do restaurante. Moradores vizinhos acionaram a Polícia Militar. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis, cidade próxima, foi ao local para realizar a perícia.