Morte de fisiculturista tem ligação com tráfico; suspeito é preso

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro deflagrou, nesta quarta-feira (14), a Operação Nova Era, resultando na prisão temporária de um homem de 33 anos suspeito de envolvimento na morte do fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro, assassinato ocorrido em junho deste ano na cidade.

As investigações revelaram que a vítima estava ligada ao tráfico de drogas e que o suspeito era fornecedor de entorpecentes para Salomão. A apuração indicou que o fisiculturista comprava e distribuía drogas, incluindo maconha, para pessoas da alta sociedade de Porto Seguro. O homicídio estaria relacionado a essas atividades ilícitas.

Material apreendido na operação | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Durante a operação, os policiais encontraram dois laboratórios de drogas na residência do suspeito, equipados com câmaras climatizadas, condensador e sistema moderno de controle de temperatura e iluminação. Foram apreendidos 28 pés de maconha, sementes da planta, sete quilos da droga prensada, e porções a granel em diversos recipientes. Além disso, foram presos em flagrante um homem e uma mulher encontrados no local.



A operação também resultou na apreensão de porções de cocaína, pasta base, crack, pinos vazios, balanças, dois simulacros de armas de fogo, um revólver calibre .22, munições, além de um carro e uma motocicleta utilizados no tráfico de drogas.

Os presos enfrentarão acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Todos passaram por exames de lesão e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso:

O fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro Magnin, de 22 anos, foi encontrado morto no estacionamento de um clube de luxo em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado, 29.

De acordo com informações da polícia, o corpo da vítima foi encontrado enrolado em um lençol, ao lado de sua motocicleta, e apresentava marcas de ao menos cinco tiros. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido na noite da sexta, 28.

