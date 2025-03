Mostra imersiva ‘Van Gogh & Impressionistas’ está no Barra

- Foto: Divulgação

A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas chegou a Salvador. O evento, que já atraiu mais de 800 mil visitantes em diferentes cidades do Brasil, propõe uma experiência sensorial por meio de projeções 360° de obras do pintor holandês Vincent Van Gogh e de outros artistas impressionistas e pós-impressionistas, como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne. A visitação acontece em curta temporada, no Shopping Barra.

Van Gogh, um dos artistas mais influentes do pós-impressionismo, teve uma trajetória marcada por experimentações com cor e textura. Seu estilo único e expressivo influenciou gerações posteriores e contribuiu para a evolução da arte moderna. O movimento impressionista, que emergiu na segunda metade do século XIX, revolucionou a pintura ao priorizar a captura da luz e do movimento em cenas do cotidiano.

Artistas como Monet e Renoir exploraram a técnica de pinceladas rápidas e a sobreposição de cores puras para criar efeitos visuais dinâmicos. Van Gogh incorporou esses princípios em sua obra, mas os reinterpretou de maneira mais intensa e emocional. Entre as obras que poderão ser vistas na exposição, destacam-se A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor.

Combinando arte e tecnologia, a mostra utiliza videografismo para dar movimento às pinturas, proporcionando uma nova perspectiva sobre os trabalhos desses mestres. "Usamos técnicas de motion graphics que permitem, usando arquivos especiais de obras em altíssima resolução, maximizá-las para tamanhos enormes e dotá-las de movimentos e efeitos inimagináveis", explica David Telles, CEO da Lightland, produtora responsável. Além das projeções, a exposição inclui um labirinto interativo, instalações com curiosidades sobre os artistas e uma loja de souvenirs.

Recepção expressiva

A mostra faz parte de uma tendência global de exposições imersivas. "O Shopping Barra já trouxe outras exposições exclusivas, como o Museu Catavento, mas agora criamos um novo espaço, ampliando a área de exibição para receber a tecnologia de projeção 360°”, indica André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra.

Para acomodar a exposição, o Shopping Barra transformou uma área de garagem em espaço de eventos, garantindo pé-direito alto e boa acessibilidade. "Esperamos um acréscimo de 5% no fluxo de visitantes do shopping, o que também deve gerar mais oportunidades de vendas para os lojistas", diz Podhorodeski.

A recepção do público em outras capitais brasileiras tem sido expressiva. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a exposição atraiu milhares de visitantes, o que reforça o interesse crescente por experiências artísticas interativas. Em Salvador, a procura já se reflete na venda antecipada de ingressos. "Antes de iniciar a exposição, já vendemos mais de 12.000 ingressos e acreditamos que esse movimento deve aumentar consideravelmente", destaca Podhorodeski.

E Salvador, conhecida por sua forte identidade cultural, recebe a exposição como parte de um calendário crescente de eventos imersivos. "Salvador é uma cidade diferente de tudo. É um lugar muito especial, uma cidade muito vocacionada para as artes", diz Telles.

Com a alta demanda, a organização do evento considera a possibilidade de ampliar a temporada. "A temporada é curta, mas nossa permanência pode se estender de acordo com a resposta do público baiano", afirma Telles. A expectativa é de vender pelo menos 50 mil ingressos.

Van Gogh & Impressionistas / Visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 22h e domingo, das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h) / Shopping Barra (Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame) / Terça a sexta-feira diurno: R$ 60 e R$ 30, noturno: R$ 70 e R$ 35 / Fim de semana e feriados: R$ 90 e R$ 45 / Vendas: vangogheimpressionistas.com.br.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.