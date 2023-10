Moto adulterada é recuperada pela Polícia Rodoviária Federal | A TARDE

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta roubada na BR 242, no km 800, no município de Barreiras (BA). O caso aconteceu na noite da última quarta, 11, por volta das 22h. A equipe da PRF visualizou a motocicleta sendo transportada em um reboque que era tracionado por um automóvel. Com o objetivo de realizar uma fiscalização de trânsito, os agentes abordaram o veículo que era conduzido por um homem de 31 anos.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram sinais de adulteração nos elementos identificadores do veículo, que estavam fora dos padrões do fabricante.

Diante dessa situação e da suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras. Lá, foram realizados os procedimentos cabíveis para esclarecer a origem e a legalidade da motocicleta, bem como identificar eventuais crimes relacionados à adulteração e ao roubo do veículo.