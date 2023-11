Moto roubada é recuperada pela PM em desmanche de Itinga | A TARDE

Policiais militares da 81ª CIPM recuperaram uma moto roubada no final da manhã de segunda-feira, 27, em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Após denúncias de movimentação de motocicletas em um imóvel aparentemente abandonado, os policiais militares da 81ª Companhia localizaram o veículo. A moto tinha sido tomada de assalto pelos criminosos momentos antes.

Ao chegarem no local, os militares flagraram um indivíduo fugindo pelos fundos da propriedade. No interior do imóvel foi encontrada uma moto e 13 placas de veículos com restrição de furto ou roubo. O criminoso conseguiu fugir.

A motocicleta recuperada, bem como os demais itens apreendidos, foi encaminhada à 27ª DT para o registro da ocorrência.

A moto tinha sido tomada de assalto pelos criminosos momentos antes | Foto: Reproduçaão | Google Street View