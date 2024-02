Motociclista bêbado foge de abordagem, faz ultrapassagem e é preso | A TARDE

Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da tarde deste domingo, 18, o condutor de uma moto transitando alcoolizado. A ação foi registrada no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié, no interior da Bahia.

De acordo com PRF, um equipe realizava fiscalização na rodovia voltada à prevenção de acidentes e deu ordem de parada ao condutor de uma motocicleta. O motociclista desobedeceu o comando e empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de todos.



Durante o acompanhamento, o condutor transitou em velocidade incompatível com as vias, fez ultrapassagem indevida, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos durante a fuga.



Os agentes conseguiram interceptar a moto e durante a abordagem identificaram no condutor sinais de que ele havia ingerido bebida alcoólica, olhos avermelhados, forte odor de álcool no hálito. Ele foi submetido ao teste com etilômetro, cujo resultado comprovou a embriaguez.



Com isso, o homem de 41 anos foi preso em fragrante pelo crime, de embriaguez na direção Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão. Ao todo foram aplicadas 3 multas que juntas somaram quase R$ 5 mil.