Motociclista cai e fratura o braço após passar por buraco na BA-409

Equipe do Águia Resgate foi acionada por volta das 18h30 - Foto: Reprodução | Notícias de Coité

Um motociclista de 24 anos, identificado como Isaac Lima Silva, ficou ferido após tomar uma queda, na noite deste domingo, 25, na rodovia BA-409, em trecho que fica entre os município de Conceição do Coité e Serrinha, na região sisaleira da Bahia.

Informações preliminares apontam que o condutor da motocicleta teria perdido o controle do veículo após passar por um buraco na pista. Ele se desequilibrou e caiu na altura de região conhecida como Lia Lane.

A equipe do Águia Resgate foi acionada por volta das 18h30. Quando a guarnição chegou no local, encontrou a vítima sentada, consciente, com escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no braço direito.

O rapaz recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhado para a Emergência do Hospital Português em Conceição do Coité.