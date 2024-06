Motociclista de 14 anos fica gravemente ferido após batida com ônibus | A TARDE

Um adolescente de 14 anos sofreu um acidente grave e foi após uma batida entre a motocicleta que ele pilotava e um ônibus na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ele foi levado para um hospital em estado grave.

O ônibus pertence a uma empresa particular que faz transporte de funcionários para trabalhar no município.

O motorista do ônibus fez o exame do "bafômetro", que não indicou que ele teria bebido. Ele prestou depoimento na delegacia de Luís Eduardo Magalhães e foi liberado.



As causas do acidente ainda serão determinadas por uma perícia que foi feita no local pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Luís Eduardo Magalhães (Sutrans). O resultado deve sair em 30 dias.

De acordo com a Sutrans, 13 menores de idade já foram levados para a delegacia durante fiscalizações de trânsito, por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Luís Eduardo Magalhães, neste ano.

