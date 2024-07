Motorista alcoolizado dirige na contramão e dorme ao volante na BR 110

O infrator, que reside em Barra do Bugres (MT), confessou ter ingerido cerveja - Foto: Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de quinta-feira, 11, por se envolver em acidente alcoolizado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 240 da BR 110, em Olindina, na Bahia.

A PRF foi acionada após a ocorrência de um acidente envolvendo um caminhão de carga e um veículo Renault/Clio.

O condutor do Clio apresentava características visíveis de embriaguez. Ele realizou o teste do etilômetro, sendo registrado o valor de 0,44 mg de álcool por litro de ar alveolar. O resultado no ‘bafômetro’ supera o limite que configura a conduta como crime.

O infrator, que reside em Barra do Bugres (MT), confessou ter ingerido cerveja. Ele foi preso por embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) e apresentado à autoridade policial de plantão da Polícia Civil, para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.