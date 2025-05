Motorista amigo e solidário: veja 9 passos para ser um bom condutor

Especialista em trânsito dá dicas para ser um bom motorista - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Dirigir bem não basta ter habilidade e experiência no volante. Para além do domínio na condução veicular, o bom motorista conhece e respeita as leis de trânsito, como também é responsável e empático com outros condutores, pedestres, ciclistas, patinetes e motociclistas. A análise é de especialistas viários, que também consideram a importância de criar hábitos de direção defensiva, redobrar a atenção no tráfego, evitar distrações e priorizar a segurança própria e de terceiros para ser reconhecido como um condutor amigo e solidário. Para a população, a cordialidade faz toda a diferença para que o tráfego seja humanizado e seguro.

O especialista em trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), tenente coronel Luide Souza, reforça que o bom motorista é aquele que respeita as leis de trânsito e, consequentemente, não coloca em risco os demais motoristas e pedestres. “O parágrafo 2º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Em caso de sinistros, como por exemplo entre um carro e um motociclista/ciclista, o menor é mais vulnerável”, exemplifica. As regras e sinalizações, completa, “existem para orientar e facilitar a movimentação no trânsito e, portanto, prudência e respeito devem ser compartilhados por todos”.

Ser um motorista assertivo, confirma o chefe-substituto do Núcleo de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Mário Henrique Conceição Pereira, vai muito além do domínio das técnicas de direção. “Trata-se, principalmente, de adotar uma postura responsável, atenta e empática no trânsito. Um bom condutor respeita as leis de trânsito, entende que a via é um espaço compartilhado e age com paciência, prevenindo situações de risco. Também se preocupa com o bem-estar de todos - pedestres, ciclistas, motociclistas e demais motoristas - e pratica a direção defensiva, antecipando possíveis perigos e evitando atitudes agressivas”.

Para ser um motorista consciente, acrescenta o policial rodoviário federal, é necessário cultivar atitudes simples e fundamentais, como reduzir a velocidade em áreas de travessia de pedestres; dar preferência a ciclistas e motociclistas nos momentos adequados; respeitar o espaço dos demais usuários da via; e jamais usar o celular enquanto dirige. “Também é essencial manter a calma mesmo em situações de estresse e praticar a empatia, lembrando sempre que todos têm pressa, mas a vida deve vir em primeiro lugar”, pontua.

Além disso, observa o especialista, estar atento às sinalizações, manter o veículo em boas condições e nunca dirigir sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas são compromissos básicos de quem deseja contribuir para um trânsito mais seguro e humano. “Atitudes solidárias salvam vidas e são fundamentais para construirmos uma cultura de paz no trânsito, que é justamente o foco da campanha Maio Amarelo deste ano”, ressalta Mário Henrique.

Ser um bom motorista, resumem os especialistas viários, é a combinação de conhecimento, comportamento responsável, respeito e atenção constante para garantir a segurança de todos no trânsito. É, também, saber lidar com as pressões externas, como trânsito congestionado ou outras situações adversas, sem perder o equilíbrio emocional, mantendo a tranquilidade mesmo em momentos desafiadores. As atitudes de tratar a coletividade no trânsito com respeito, consideram, são reflexos do comportamento praticado em família, nas relações de amizade e no ambiente de trabalho.

Projeto Condução Decente – Na perspectiva de promover formação para mototaxistas (que transportam passageiros) e motofretistas (que entregam mercadorias), foi lançado no último dia 7 de abril, pelo Governo da Bahia, o Projeto Condução Decente. A iniciativa irá oferecer certificação com cursos especializados e de atualização obrigatória para 6.500 profissionais da categoria de 75 municípios. Para isso, o governo estadual destinará cerca de R$ 30 milhões, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Com duração de 36 meses, os cursos para acesso à certificação visam reduzir os sinistros de trânsito.

Além da formação gratuita, os beneficiários poderão acessar uma linha de crédito voltada à aquisição de motocicletas novas de fabricação nacional. O financiamento será viabilizado pela Desenbahia e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (Fundese). O aporte inicial é de R$ 15 milhões, distribuído ao longo dos três anos de execução do projeto.

Na ocasião do lançamento do Condução Decente, o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, explicou que estão entre os conteúdos procedimentos para o transporte de pessoas e de cargas, bem como prática veicular individual para o transporte de pessoas e de mercadorias e aulas de ética e cidadania; noções básicas de legislação; gestão de risco sobre duas rodas; segurança e saúde; atendimento ao cliente; e logística. “Nossa intenção é que o condutor coloque em prática a segurança, aprenda a transportar melhor suas mercadorias. Ele será certificado, vai ter o registro na sua CNH e, ao final do curso, terá acesso também aos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Tudo isso para reduzirmos o número de sinistros mais graves”, disse Pimentel.

As inscrições para a certificação ficam abertas até 16 de maio, através do site da Setre (https://www.ba.gov.br/trabalho/) e do SineBahia. As aulas serão ministradas em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). Poderão se inscrever os mototaxistas e motofretista e/ou motociclista que atendam aos seguintes critérios: exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas; tenham idade a partir de 21 anos; possuam renda familiar de até dois salários mínimos; e a habilitação na categoria “A” tenha no mínimo dois anos; e que não possuam o curso especializado obrigatório exigido pela legislação federal.

Características do bom motorista

Conhecimento e respeito às regras e leis de trânsito:

A compreensão e o cumprimento das leis de trânsito são a base para uma direção segura e responsável.

Direção defensiva:

Atenção constante, antecipação de perigos e a capacidade de reagir adequadamente a situações imprevistas são essenciais.

Atenção e consciência:

Evitar distrações (celular, conversas) e manter o foco na estrada são cruciais para garantir a segurança.

Empatia e respeito:

Comportar-se de forma gentil e educada com outros condutores e pedestres, evitando atitudes agressivas e respeitando as normas de trânsito.

Habilidade em manobras:

Dominar as manobras básicas (curvas, ultrapassagens, estacionamento) e realizar as mudanças de faixa de forma segura e suave.

Manutenção do veículo:

Garantir que o veículo esteja em boas condições, com freios, luzes e pneus em bom estado, é fundamental para a segurança.

Paciência e controlando a ansiedade:

Evitar comportamentos agressivos e buscar a melhor forma de resolver desentendimentos, mantendo a calma e a paciência no trânsito.

Conhecimento de primeiros socorros:

Ter conhecimento de primeiros socorros para poder prestar auxílio em caso de acidentes.

Treinamentos:

Participar de treinamentos de direção defensiva, direção econômica e outros cursos que possam aprimorar as habilidades de condução.

Fonte: Detran-BA