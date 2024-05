Motorista bêbado é preso após bater carro e PRF achar arma em veículo | A TARDE

Um homem com sinais de embriaguez foi preso na manhã desta quinta-feira, 25, em Vitória da Conquista, após se envolver em um acidente de trânsito e a polícia encontrar uma arma com ele.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista bateu no fundo de um ônibus, na altura do Km 814 da BR-116. Os policiais ofereceram a realização do teste de alcoolemia com etilômetro, e o homem recusou. No entanto, ainda segundo a PRF, mediante os perceptíveis sinais, a equipe confeccionou um termo de constatação de embriaguez.



Além disso, durante fiscalização no interior do veículo, a PRF encontrou uma pistola calibre 9.65mm. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município, para aplicação das medidas legais cabíveis.