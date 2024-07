Motorista bêbado é preso após invadir com carro área de posto da PRF

- Foto: Divulgação/PRF

Um homem com sinais de embriaguez foi preso na madrugada desta segunda-feira, 1º, em Santo Antônio de Jesus, após o carro que dirigia invadir a área externa do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e derrubar cones de sinalização.



De acordo com informações da PRF, por volta de 1h da manhã, a equipe de plantão avistou uma caminhonete branca acessar a área externa do posto da PRF em alta velocidade, derrubando e danificando os cones de sinalização.



Posteriormente, os agentes conseguiram interceptar o veículo e, durante a abordagem, identificaram no condutor sinais de que havia ingerido bebida alcoólica. Segundo a PRF, o homem possuía dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito e conversa desconexa. Com isso, foi lavrado um laudo de constatação de embriaguez.



Ainda de acordo com a PRF, ao ser questionado, o condutor do veículo confirmou a ingestão de álcool e disse que estava perdido, após sair de uma festa no povoado Sapucaia.



O homem foi preso em flagrante, suspeito do crime de embriaguez na direção e dirigir veículo automotor.