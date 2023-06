Motorista cochila e carro 'voa' em praça de pedágio na Bahia; vídeo

Um acidente inusitado aconteceu esta quinta -feira, 29, em uma praça de pedágio da BA -535, na Via Parafuso. Um carro ficou com os pneus fora da pista após a colisão com estruturas de concreto da concessionária Bahia Norte, que administra a via. O veículo chegou a ficar 'preso' entre as barreiras que organizam o fluxo na localidade.

A cena foi registrada em vídeo recebido pelo Portal A TARDE. Nas imagens, gravadas do interior de um veículo que passava pelo local, por volta das 5h30, é possível escutar a voz de um condutor que demorou para acreditar no cenário observado.

"Tem coisas que não dá para acreditar. Que 'banana' o cara fez aqui, meu Deus do céu", disse o responsável pela gravação do material.

null Reprodução

Em nota, a Bahia Norte disse que uma equipe de resgate da concessionária esteve no local e constatou que o motorista envolvido no acidente saiu "ileso". Não foi necessário atendimento médico, acrescentou a empresa. A razão do acidente teria sido um "cochilo" do condutor, ainda segundo a resposta recebida pelo Portal A TARDE.



"Conforme apurado pela Centro de Controle Operacional da concessionária, o condutor teria cochilado quando estava acessando a pista automática, vindo a se chocar contra a mureta de concreto. Com o apoio do Guincho Leve-03, o veículo foi deslocado da pista automática para o acostamento, onde o usuário optou em aguardar pela seguradora", informou a Bahia Norte.