Motorista de aplicativo é esfaqueada mais de 20 vezes | A TARDE

Uma mulher de 46 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi esfaqueada ao menos 20 vezes e teve o carro roubado na madrugada desta terça-feira, 16. O caso aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime foi registrado na 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes.

O suspeito teria entrado no veículo da vítima, no bairro do Doron, em Salvador. O destino seria o Inocoop, em Camaçari, porém, ao passar pela Estrada da Cascalheiras, o homem anunciou o assalto.

Antes de levar o carro da mulher, ele desferiu golpes de faca contra ela. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade policial na sequência.

Em seguida, o carro e a faca usada no crime foram encontrados por policiais militares 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na Rua Itacimirim, no bairro Inocoop.

Depoimentos foram coletados e diligências investigativas estão sendo realizadas para localizar o autor do crime.