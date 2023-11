Motorista de caminhão é autuado por excesso de carga | A TARDE

Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Eunápolis (BA), resultou na autuação de um veículo flagrado transportando cargas nas partes externas e excedendo em 16 toneladas o peso permitido.

A presença de cargas nas partes externas dos veículos aumenta a possibilidade de acidentes, representando um perigo não apenas para o motorista do caminhão, mas também para os demais usuários das rodovias.

O motorista do caminhão foi autuado de acordo com as regulamentações de trânsito em vigor e o veículo foi retido até que as irregularidades fossem corrigidas.

“A PRF enfatiza a importância de respeitar as normas de trânsito e as regulamentações de carga e peso nas estradas. O transporte de cargas dentro dos limites legais é crucial para a prevenção de acidentes e para a manutenção adequada da infraestrutura rodoviária”.