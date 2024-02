Motorista de caminhão morre após ser atingido por tronco de coqueiro | A TARDE

O motorista de um caminhão morreu após bater em um coqueiro, sair do veículo e ser atingido pelo tronco da árvore, no inicio da manhã desta quarta-feira, 14, na BA-001, trecho de rodovia entre as cidades de Ilhéus e Olivença, no sul baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no km 299, por volta das 5h50. A vítima foi identificada como Wellington Bastos Miranda, de 52 anos.

Informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que bateu no coqueiro. A vítima chegou ao sair do caminhão, mas ao se aproximar da árvore, foi atingido pelo tronco, que caiu.

O corpo de Wellington Bastos Miranda foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus.