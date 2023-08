Motorista de carreta é autuado em flagrante com anfetamina

Um caminhoneiro que transportava 14 comprimidos de "rebite", substância utilizada para inibir o sono, foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais flagraram na noite de terça-feira, 1º, na BR 242 em Itaberaba. De acordo com a PRF, o motorista também foi autuado por crime ambiental.

A carreta Volvo placas de Luís Eduardo Magalhães foi abordada em frente ao posto da PRF. A equipe perguntou ao motorista se ele portava alguma droga para se manter acordado e o homem apresentou um cartela de um "rebite" sem registro na Anvisa. A droga à base de anfetamina estimula o sistema nervoso central e é utilizada geralmente por profissionais do volante para inibir o sono e se manter acordado por longas horas durante a viagem.

Além disso, os policiais verificaram que o conjunto veicular trafegava na rodovia com o sistema de escapamento adulterado, o que configura crime contra o meio ambiente. Em seguida, foi realizado o teste para detecção de pureza do combustível e após a retirada de uma pequena amostra do componente, os policiais iniciaram o teste com a colocação de reagente específico e ficou constatado que ele apresentava a cor violeta confirmando que o veículo foi abastecido com diesel S500, que possui 50 vezes mais enxofre que o diesel S10, o obrigatório para este tipo de veículo.

O condutor assinou dois Termos Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeu a comparecer para responder em juízo, quando intimado, por sua conduta de acordo com o que prevê no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de drogas) e mais artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Também foram emitidas as multas pelas infrações de trânsito constatadas.