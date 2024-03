Motorista de ônibus é autuado pela PRF por exercício irregular | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou um motorista de ônibus na tarde desta sexta-feira, 23, em Planalto, na Bahia, por diversas irregularidades e infrações de trânsito.

Conforme comunicado da PRF, a ação aconteceu por volta das 16h30, quando uma equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito na altura do Km 778 da BR 116. No local, constatou-se que o sinistro envolvia um ônibus e uma moto.



Durante a checagem da documentação, os policiais verificaram que o motorista do ônibus apresentou a CNH sem a categoria “D”, necessária para a condução de veículos de transporte coletivo de passageiros. Além disso, ele não comprovou ter realizado o curso específico para esse tipo de transporte (CETCP).



Ao todo foram emitidas 4 multas que juntas somaram quase R$ 2 mil.



Dada às circunstâncias, o condutor do ônibus assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo exercício ilegal de profissão comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial quando for intimado.