Motorista de prefeitura baiana é suspeito de estuprar menina | A TARDE

Um funcionário da Prefeitura de Morpará, localizada no oeste da Bahia, está sob suspeita de ter cometido um crime de estupro contra uma menina de 10 anos. A denúncia surgiu após a família da vítima relatar o incidente, que teria ocorrido em 17 de dezembro. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, já foi identificado pela Polícia Civil da Bahia.



Em uma nota à imprensa, a polícia confirmou a identificação do acusado e afirmou que a unidade policial está investigando o caso. Detalhes específicos não foram divulgados em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O suspeito desempenha o papel de motorista como prestador de serviço para a Prefeitura Municipal.

A administração municipal, por meio de um comunicado, expressou repúdio ao ocorrido e anunciou que o contrato de trabalho do indivíduo será rescindido.

“Informamos que o Conselho Tutelar local tomou imediatamente as providências e encaminhamentos necessários junto aos órgãos competentes para a apuração dos fatos e apoio à vítima e familiares”, diz a nota.