Motorista é preso em flagrante com cocaína dentro de porta-malas

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA) apreenderam 2,10 Kg de cocaína na tarde de segunda, 18, durante fiscalização na BR 101, em Santo Antônio de Jesus.

Segundo a PRF, as equipes abordaram um Onix, conduzido por um homem de 36 anos. O motorista entrou em contradição sobre o motivo da viagem e chamou a atenção dos policiais, que realizaram uma busca no carro e encontraram dois tabletes de cocaína no porta-malas.

De acordo com declarações do motorista, ele levaria a droga de Uruçuca para Feira de Santana. Pelo serviço receberia 1.000 reais.

O homem que reside em Salvador foi preso e encaminhado à Polícia Civil para lavratura do flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, que prevê uma pena de 5 a 15 dias de prisão.