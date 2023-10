Motorista morre após caminhão com carga de alho tombar na BA-026

O motorista de um caminhão, identificado como José Glemysson Silva, de 29 anos, não resistiu e veio a óbito após o veículo tombar, na manhã deste domingo,24, na BA-026. O acidente aconteceu na altura do KM 326, trecho que compreende o município de Contendas do Sincorá, área da Chapada Diamantina.

Ainda de acordo com informações, o motorista teria ficado preso às ferragens do veículo Mercedes Benz Atego 2426 com placa QMO – 4B40, do Ceará, que transportava uma carga de alho.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a vítima já estaria sem sinais vitais. A carga de alho se espalhou as margens da estrada.