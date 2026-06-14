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BR-242

Motorista morre após ficar preso nas ferragens em acidente na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 14

Edvaldo Sales
Por
Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 14
Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 14 - Foto: Reprodução | Blog Conecta Barreiras

Um acidente resultou na morte do motorista de uma carreta depois que o veículo tombou. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 14, em um trecho da BR-242, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia.

O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite. Parte da pista ficou interditada por cerca de 3 horas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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A vítima ficou presa nas ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ela não resistiu. O nome do homem não foi divulgado.

O corpo do condutor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região após ser removido da carreta por agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

A carreta foi removida da rodovia no final da manhã. Até o momento, não há detalhes sobre o sepultamento e nem sobre as circunstâncias do acidente.

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acidente Bahia barreiras

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