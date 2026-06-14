Motorista morre após ficar preso nas ferragens em acidente na Bahia

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Um acidente resultou na morte do motorista de uma carreta depois que o veículo tombou. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 14, em um trecho da BR-242, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia.

O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite. Parte da pista ficou interditada por cerca de 3 horas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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A vítima ficou presa nas ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ela não resistiu. O nome do homem não foi divulgado.

O corpo do condutor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região após ser removido da carreta por agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

A carreta foi removida da rodovia no final da manhã. Até o momento, não há detalhes sobre o sepultamento e nem sobre as circunstâncias do acidente.