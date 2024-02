Motorista morre carbonizado após acidente com caminhão na Bahia | A TARDE

Um homem morreu no fim da tarde deste domingo, 21, após um acidente entre um carro de passeio e um caminhão na rodovia BR-242, na altura do município de Baianópolis, na região oeste do estado da Bahia.

Informações preliminares apontam que o veículo, modelo Hyundai HB20, teria batido frontalmente com a carreta. Após a colisão, os dois veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos.

Imagens do local mostram que parte do carro menor, ficou sob o caminhão. Vídeos compartilhados nas redes sociais, mostram os dois carros em chama.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que chovia muito no momento do acidente e a aquaplanagem do veículo pode ter sido um dos motivos para a batida, que invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão na direção contrária.

Ainda conforme a PRF, o condutor conseguiu sair do caminhão e informações apontam para ferimentos leves. A vítima estava dirigindo o carro de passeio.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atuar na ocorrência. O trecho da BR-242 ficou completamente interditada, registrando um grande engarrafamento nos dois sentidos.

Assista:





Reprodução