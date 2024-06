Motorista morre e prefeito de Remanso fica ferido em batida na BR-235

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O motorista que transportava o prefeito de Remanso morreu e três passageiros ficaram feridos, depois que o carro em que estavam bateu de frente com outro veículo, neste domingo, 16, na BR-235, trecho próximo ao município de Casa Nova. Os feridos no acidente são o próprio prefeito de Remanso, Marcos Palmeira (PC do B), o vereador Alair Paes Landim (PT) e o assessor Laio Araújo.



O prefeito sofreu ferimentos e foi socorrido para um hospital de Petrolina, em Pernambuco, a cerca de 65 quilômetros do local da colisão. Ele teve fraturas no braço esquerdo e no tornozelo direito. O vereador quebrou a clavícula, enquanto o assessor teve o ombro deslocado e um corte na cabeça. Os dois estão no município de Casa Nova, para realizar exames médicos. O motorista, que morreu no local da batida, se chamava Michel Mendes.

Prefeito de Remanso, Marcos palmeira, ficou ferido no acidente | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Informações preliminares apontam que o outro veículo envolvido no acidente, que vinha sentido contrário, invadiu a contramão e bateu de frente com o carro do prefeito, que ficou destruído.



Através das redes sociais, o prefeito Marcos Palmeira lamentou a morte do motorista Michel Mendes. "Nosso amigo, seu sorriso e sua alegria serão lembrados para sempre. Sua luz permanecerá acesa em nossos corações", escreveu.



Não há informações sobre vítimas no outro veículo envolvido no acidente.