Motorista por aplicativo desaparecido há mais de 10 dias é encontrado | A TARDE

O motorista por aplicativo Lucas Brito da Silva foi encontrado morto nesta sexta-feira, 23, na cidade de São José da Vitória, no sul da Bahia. Ele foi visto pela última vez no dia 12 de fevereiro, em Ilhéus, na mesma região.

Segundo a família, ele viajou para Ilhéus acompanhado de amigos, que também são motoristas. O grupo estava trabalhando na cidade turística. Esses colegas disseram que todos tinham o hábito de compartilhar as corridas feitas em um grupo até que Lucas parou de mandar mensagens.

O desaparecimento dele foi registrado na delegacia de Ilhéus, que passou a investigar o caso. O corpo do jovem foi identificado por meio do exame de arcada dentária no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, cidade vizinha a Ilhéus.

Outros detalhes sobre o crime, a exemplo de como ele foi parar em outro município, ainda não foram esclarecidos.