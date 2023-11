Motorista por aplicativo é encontrado morto | A TARDE

Um motorista por aplicativo identificado como Márcio Oliveira, de 51 anos, foi encontrado morto com tiros na cabeça e pés e mãos amarrados, em Ilhéus, no sul da Bahia, na terça-feira, 21.

Segundo a Polícia Civil da região, o corpo do homem foi localizado em um terreno baldio, no bairro Banco da Vitória, com as mãos amarradas com uma camisa. Além disso, os pés da vítima estavam amarrados com o cadarço de um dos próprios sapatos.

O motorista morava em São Paulo e mudou-se para Ilhéus no início deste ano. A motivação e autoria do crime são investigas pela Polícia Civil.